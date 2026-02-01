Borusija Dortmund savladala Hajdenhajm u Bundesligi

Fudbaleri Borusije Dortmund pobedili su večeras na svom terenu Hajdenhajm sa 3:2, u utakmici 20. kola Bundeslige.

Domaći tim je u prednost doveo Valdemar Anton u 44. minutu, a gosti su u petom minutu nadoknade prvog poluvremena stigli do izjednačenja preko Julijana Nihjusa.

Isti igrač je postigao i drugi pogodak za Hajdenhajm u 48. minutu, da bi zatim usledio preokret Borusije Dortmund.

Dva pogotka za domaću ekipu postigao je Seru Girasi u 68. minutu sa penala i minut kasnije iz igre.

Girasi je u 85. minutu imao još jednu priliku da sa penala postigne pogodak, ali je bio neprecizan.

Borusija Dortmund upisala je četvrtu vezanu pobedu i sada na drugom mestu Bundeslige ima 45 bodova, šest manje od vodećeg Bajerna iz Minhena.

Hajdenhajm je zabeležio 13. ovosezonski poraz i na poslednjem, 18. mestu, ima 13 bodova.

U narednom kolu Borusija Dortmund gostuje Volfsburgu, a Hajdenhajm dočekuje Hamburg.

(Beta)

