Boston bolji od Vašingtona, trojka Hačimure za pobedu Lejkersa

Košarkaši Bostona pobedili su prošle noći u gostima ekipu Vašingtona sa ubedljivih 146:101 i tako naneli Vizardsima najteži poraz ove sezone u NBA ligi.

Seltiksi su poboljšali svoj skor na 13/9, dok Vašington sada ima tri pobede i 18 poraza.

Boston su do pobede predvodili Derik Vajt sa 30, Džordan Volš sa 22 i Pejton Pričard sa 20 poena.

U redovima Vašingtona najefikasniji je bio Si Džej Mekalum sa 22 poena, dok je srpski košarkaš Tristan Vukčević za 11 minuta na terenu upisao deset poena, četiri skoka i jednu asistenciju.

Los Anđeles Lejkersi su u gostima savladali Toronto sa 123:120, trojkom Ruija Hačimure na asistenciju Lebrona Džejmsa.

Asistencija Hačimuri osigurala je i prekid Džejmsovog rekordnog niza od 1.297 utakmica sa dvocifrenim brojem poena u regularnom delu sezone. Džejms je utakmicu završio sa osam poena, a asistencija Hačimuri bila je njegova 11 na meču.

Najefikasniji u timu Lejkersa, koji su igrali bez Luke Dončića, bio je Ostin Rivs sa 44 poena, Diandre Ejton je dodao 17, a Hačimura 12.

U timu Darka Rajakovića istakli su se Skoti Barns sa 23 i Brendon Ingram sa 20 poena.

Košarkaši Filadelfije pobedili su na svom terenu Golden stejt sa 99:98.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Tajris Maksi sa 35 poena, Džel Embid je dodao 12, dok je ruki Vi Džej Edžkomb ubacio deset, uključujući i odlučujuće poene sekund pre kraja meča.

U redovima Voriorsa, koji su igrali bez povređenog Stefa Karija, Pet Spenser je postigao 16 poena, dok su po 14 ubacili Badi Hild, Deantoni Melton i Moses Mudi.

Juta je u gostima slavila protiv Bruklina sa 123:110. Lauri Markanen sa 30 i Kijonte Džordž sa 29 poena bili su najbolji pojedinci u pobedničkom timu, dok se na drugoj strani istakao Noa Klauni sa 29 poena.

Pobedu u gostima upisala je i Minesota koja je bila bolja od Nju Orleansa sa 125:116. Do četvrte pobede u nizu Minesotu je predvodio Džulijus Rendl sa 28 poena, dok je u poraženom timu najbolji bio Trej Marfi koji je ubacio 21.

(Beta)

