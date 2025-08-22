Botafogo eliminisan u osmini finala Kupa Libertadores

Fudbaleri Botafoga nisu uspeli da se plasiraju u četvrtfinale Kupa Libertadores, pošto su noćas u revanš utakmici osmine finala, na gostujućem terenu izgubili od ekvadorskog LDU Kita 0:2.

Šampion Brazila, koji je aktuelni osvajač Kupa Libertadores, je u prvoj utakmici u Rio de Žaneiru pobedio 1:0, pa je u dvomeču izgubio ukupnim rezultatom 1:2.

Prednost ekvadorskom klubu u revanš utakmici doneo je Gabrijel Viljamil golom u sedmom minutu, a konačan rezultat je postavio Lisandro Alzugaraj pogotkom iz penala u 60. minutu.

LDU Kito je od 83. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tada direktan crveni karton dobio Ričard Mina.

LDU Kito će u četvrtfinalu igrati protiv Sao Paula, koji je u osmini finala eliminisao kolumbijski Atletiko Nasional.

(Beta)

