Botn doneo Norveškoj zlato u individualnoj trci u biatlonu na ZOI

Norveški biatlonac Johan-Olav Botn osvojio je danas u Antholcu olimpijsko zlato u individualnoj trci na 20 kilometara.

Botn je do prve olimpijske medalje u karijeri došao sa pogođenih svih 20 meta, a kroz cilj je prošao za 51 minut i 31,5 sekundi.

Po ulasku u cilj 26-godišnji biatlonac je pobedu posvetio Sivertu Gutormu Bakenu, norveškom biatloncu koji je krajem prošle godine pronađen mrtav u hotelu u italijanskom mestu Paso Lavace.

Srebrna medalja pripala je Francuzu Eriku Perou, koji je sa jednim promašajem na gađanju za pobednikom zaostao 14,8 sekundi.

Bronzu je osvojio Botnov sunarodnik Sturla Holm Legrejd, koji je takođe imao jedan promašaj na gađanju, uz zaostatak od 48,3 sekunde za reprezentativnim kolegom.

U sredu od 14.00 na programu je ženska individualna trka u biatlonu na 15 kilometara.

(Beta)

