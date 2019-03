Brajant psovao Nurkića na srpskom (video)

Bosanskohercegovački košarkaš Jusuf Nurkić prisetio se momenta iz karijere kada ga je legendarni Kobi Brajant opsovao na srpskom jeziku.

Brajant je poznat po tome da tečno govori dosta jezika, a priliku da nauči srpski to jest bosanski, hrvatski i neki drugi imao je od brojnih saigrača i suparnika sa kojima je proveo 20 sezona u NBA ligi, prenosi B92.

Nurkić je otkrio kako ga je Brajant šokirao tokom jedne utakmice.

„Kobi je šutirao bacanja, a ja sam sudije pitao kako je moguće da njega niko ne sme da pipne. Celo veče je šutirao bacanja. On mi je nešto dobacio na mom jeziku, a ja sam se začudio i pomislio: ‘Nisam ga dobro čuo, ma on ne zna moj jezik'“, kazao je Nurkić i nastavio.

„Malo kasnije on je opet stao na liniju za slobodna bacanja i opet ponovio istu stvar. To je bila psovka! Tada sam već bio poprilično siguran da znam šta je rekao. On je posle par godina u ligi kao pripremu za svaku utakmicu učio po nešto o svakom protivničkom igraču“, zaključio je Nurkić.

Da li je Kobi opsovao na srpskom i bosanskom možemo ostaviti po strani, a psovke sa ovih prostora mogao je da nauči od Vladimira Radmanovića, Saše Vujačića…