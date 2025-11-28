Braun: Meklaren mora da ignoriše lika iz horor filmova Verstapena

Izvršni direktor Meklarena Zek Braun rekao je danas da njegova ekipa mora da „ignoriše lika iz horor filmova“ Maksa Verstapena, pošto je vozač Red Bula i dalje ozbiljna pretnja u trci za šampionsku titulu u Formuli 1.

Dve trke pre kraja vozač Meklarena Lando Noris prvi je u šampionatu sa 390 bodova, a njegov timski kolega Oskar Pjastri i Verstapen imaju po 366.

Pjastri će u subotu u sprint trci u Kataru startovati sa pol pozcije, Noris sa treće, a Verstapen sa šeste.

Aktuelni šampion Verstapen je u avgustu imao 104 boda manje od Pjastrija, ali je posle trke u Holandiji popravio nastupe i rezultate. Pjastri je pao u formi, Noris je preuzeo vođstvo, a četvorostruki uzastopni svetski šampion je i dalje u trci za titulu.

„On je kao onaj momak iz horor filma za koga mislite da je pao, ali ga onda odjednom vidite i pitate: ‘Odakle se stvorio'“, rekao je Braun za Skaj.

„On je ogroman talenat… Mislim da moramo da ga ignorišemo, ne možemo da kontrolišemo šta on radi. Naš način razmišljanja je da budemo u prvom startnom redu, da završimo prvi i drugi i onda ne moramo da brinemo o njemu, ali to je lakše reći nego uraditi“, dodao je on.

Braun je to rekao nakon što je Verstapen izjavio da bi do sada već lako osvojio titulu da je bio za volanom Meklarena.

Sprint trka u Kataru vozi se u subotu od 15 časova, a kvalifikacije se voze četiri sata kasnije.

Pretposlednja trka u šampionatu za Veliku nagradu Katara na programu je u nedelju od 17 časova.

(Beta)

