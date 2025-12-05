Braun: Meklaren spreman da sprovede timske naredbe ako bude potrebno

Izvršni direktor Meklarena Zek Braun potvrdio je danas da je spreman da sprovede timske naredbe tokom poslednje trke u šampionatu Formule 1 za Veliku nagradu Abu Dabija, kako bi osigurao da jedan od njegovih vozača osvoji šampionsku titulu u poslednjoj trci u sezoni.

Uoči poslednje trke u nedelju od 14 časova, vozač Meklarena Lando Noris je prvi u šampionatu sa 12 bodova više od aktuelnog šampiona Maksa Verstapena iz Red Bula i 16 više od timskog kolege Oskara Pjastrija. Sva trojica imaju šanse za titulu, a Norisu je dovoljno da osvoji jedno od prva tri mesta kako bi prvi put u karijeri postao prvak sveta.

U Meklarenu važe „papaja pravila“, prema kojima nijedan vozač nije favorizovan, a čelnici ekipe su prethodnih dana naveli da nameravaju da tako ostane i u Abu Dabiju, ali da će biti obavljeni razgovori sa vozačima.

U predstojećoj trci mogao bi da se dogodi scenario u kome bi Verstapen vodio, kada bi Pjastri gotovo sigurno izgubio šanse za titulu, ali bi mogao da pomogne timskom kolegi da osvoji titulu tako što će ga pustiti da ga pretekne i zauzme jedno od prva tri mesta na podijumu koja bi mu donela titulu.

U intervjuu za Skaj, Braun je upitan da li bi u slučaju takvog razvoja situacije ekipa očekivala od Pjastrija da popusti u Norisovu korist.

„Da, naravno. Mi smo realni. Želimo da osvojimo titulu u konkurenciji vozača. Ulazimo u vikend znajući da obojica imaju jednake šanse, iako očigledno postoji razlika u bodovima. Ne znate kako će proteći kvalifikacije, pouzdanost, ali ako uđemo u trku i postaje prilično jasno da jedan ima šansu a drugi nema, učinićemo sve što možemo da osvojimo šampionat vozača. Bilo bi ludo da to ne uradimo“, rekao je Braun.

„Želimo da osvojio titulu vozača. Videćemo kako će se trka odvijati, ali nećemo odustati od titule pokušavajući da zaštitimo treće i četvrto mesto ili šesto i sedmo ili kako god se situacija bude odvijala“, dodao je on.

Noris i Pjastri su upitani o mogućnosti timskih naredbi u poslednjoj trci. Noris je rekao da neće tražiti pomoć, ali da bi voleo da je dobije, dok je Pjastri rekao da ne zna kako da odgovori na to pitanje jer ne zna šta se od njega očekuje.

Braun je rekao da nije zabrinut zbog mogućih negativnih reakcija ukoliko bi titula bila osvojena pomoću timskih naredbi.

On je podsetio na dva slučaja kada su vozači pustili jedan drugoga u sprint trkama u Sao Paolu i Kataru posle timskih naredbi.

„Ovo je timski sport, zar ne? Pokušavamo da osvojimo konstruktorsku titulu kao ekipa i pokušavamo da osvojimo titulu vozača kao ekipa. Znam da to zvuči pomalo čudno, ali ako jedan od njih ne može da pobedi, ekipa želi da drugi pobedi. To je ono što ekipa želi. Oni su timski igrači i to smo već videli prošle godine“, rekao je Braun.

„Videli ste to u sprintu u Brazilu i mislim u Kataru. Ne mislim da je neuobičajeno u bilo kom sportu da se timske kolege žrtvuju jedni za druge kako bi ekipi dali ono što želi“, dodao je Braun.

(Beta)

