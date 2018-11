View this post on Instagram

Jovana Preković je ŠAMPIONKA SVETA! 🥇 Naša karatiskinja osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 61kg pobedivši Kineskinju Jin Sjaojan, na Svetskom prvenstvu održanom u Madridu. Bravoo @joka_201 💪🥋🥊 #TeamSerbia #RoadToTokyo