Brazilska fudbalska konfederacija želi da produži ugovor sa selektorom Ančelotijem

Brazilska fudbalska konfederacija želi da produži ugovor sa selektorom Karlom Ančelotijem do 2030. godine, preneli su danas brazilski mediji.

Čelnici brazilskog fudbala žele da Ančeloti ostane u reprezentaciji bez obzira na rezultat koji ekipa ostvari na Svetskom prvenstvu sledećeg leta u SAD, Kanadi i Meksiku, preneo je O Globo.

Italijanski trener dobro je počeo posao, uz tri pobede, remi i jedan poraz u kvalifikacijama. On je nedavno rekao da njemu i porodici odgovara angažman i da bi bio zainteresovan za nastavak saradnje.

Ančeloti je jedini fudbalski trener koji je osvojio titule u pet najjačih evropskih liga, Premijer ligi, Seriji A, Primeri, Bundesligi i francuskoj ligi.

(Beta)

