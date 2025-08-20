Brazilski golman Fabio oborio rekord po broju zvaničnih nastupa u istoriji svetskog fudbala

Brazilski golman Fabio Dejvson Lopes Masijel oborio je noćas rekord po broju zvaničnih nastupa u istoriji svetskog fudbala, koji je pre toga držao nekadašnji reprezentativac Engleske Piter Šilton.

Golman Fluminensea je rekord oborio u revanš utakmici osmine finala Kupa Sudamerikana protiv Amerike Kali, u kojoj je zabeležio svoj 1.391 nastup. Brazilski golman je taj meč završio bez primljenog gola, pošto je njegova ekipa pobedila 2:0.

Fabio (44) je odigrao svoju prvu zvaničnu utakmicu 1997. godine i celu karijeru je proveo u Brazilu, predstavljajući Unijao Bandeirante, Atletiko Paranaense, Vasko da Gamu, Kruzeiro i Fluminense.

Većinu nastupa zabeležio je u Kruzeiru (976) između 2005. i 2022. godine, dok je 150 utakmica odigrao za Vasko da Gamu, a 30 za Unijao Bandeirante.

Njegov rekordni nastup u utorak bio je njegova 235. utakmica za Fluminense.

Prema Ginisovoj knjizi rekorda, Šilton je držao rekord sa 1.390 nastupa, ali on tvrdi da je odigrao 1.387 van reprezentacije.

Ali Fabio, koji nikada nije igrao za seniorsku reprezentaciju Brazila uprkos tome što je bio deo ekipe koja je osvojila Svetsko prvenstvo za igrače do 17 godina, tek sada je priznat kao apsolutni rekorder po broju nastupa.

