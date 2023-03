Bregar: Verujem u ove igračice, ali je potrebno vreme za rezultate

BEOGRAD – Selektor ženske rukometne reprezentacije Srbije Uroš Bregar izjavio je danas da veruje u svoj tim, ali je dodao da je potrebno vreme za rezultate.

Ženska reprezentacija Srbija je prošle nedelje odradila svoje aktivnosti u okviru EHF nedelje, a Bregar je održao sastanak sa trenerima klubovima najbolje ženske lige.

„S obzirom na to da smo u periodu kada je nekoliko važnih igračica ili povređeno ili u fazi oporavka kao što je to slučaj sa Jovanom Kovačević, Anđelom Janjušević i Jovanom Jovović, moramo da radimo sa onim što imamo u ovom trenutku. Ranije kada sam dolazio na okupljanje bilo je više igračica iz inostranstva, sada to nije slučaj“, rekao je Bregar.

Istakao je da je zato mnogo važno biti usko povezan sa klubovima, raditi zajedno na njihovom razvoju.

„Međutim, i same igračice moraju da shvate koliko je individualni rad bitan i da svi zajedno radimo za isti cilj“, rekao je Bregar, prenosi zvanični sajt Rukometnog saveza Srbije.

On je podsetio da je reprezentacija Srbije osvojila bronzu prošle godine na Mediteranskim igrama.

„Za neke od devojaka koje su sada deo seniorske ekipe, to takmičenje značilo je ulazak u A reprezentaciju. Osvajanje te medalje jako je značajno za njihov dalji razvoj. Utakmica za treće mesto je bila bitna i zbog činjenice da smo se vratili posle rezultatskog zaostatka. To je zasigurno bila prva stepenica u njihovoj rukometnoj karijeri“, dodao je selektor Srbije.

Srbija će u baražu za plasman na SP u aprilu igrati protiv Turske.

„Mnogo će zavisiti od toga u kom sastavu ćemo nastupiti, ko će biti spreman i u kakvoj formi. Sa druge strane imaćemo ekipu čiji najbolji ženski klub Kastamonu igra Ligu šampiona i gde veliki broj turskih reprezentativki nastupa. Neće biti ni malo lako, ali ja verujem u ove devojke, verujem u naš zajednički rad i motivisan sam da napravimo što bolji rezultat u budućnosti“, naveo je slovenački stručnjak.

On je objasnio šta podrazumeva Bregarov sistem.

„Potenciram na čvrstoj i kompaktnoj odbrani od koje sve kreće, a gde uz podršku sjajnih golmana od kojih se uvek očekuje maksimum možemo dosta da postignemo. To je segment na kom moramo dosta da radimo i koji je bitno unaprediti u narednom periodu“, zaključio je Bregar.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.