Brenan Džonson novi fudbaler Kristal Palasa

Kako su preneli britanski mediji, Kristal Palas je doveo Džonsona za rekordan transfer kluba od 35 miliona funti.
Džonson ima pravo da igra u nedelju protiv Njukasla, a u Kristal Palasu nosiće dres sa brojem 11.
Za njega je bio zainteresovan i Bornmut, ali ga je trener Kristal Palasa Oliver Glasner ubedio da pređe u londonski klub.
„Zaista sam uzbuđen i zaista srećan. Kristal Palas je tako veliki klub, klub kome sam se divio. Ovo je sjajno vreme da budem u klubu i da se priključim putovanju na kome se Palas nalazi“, rekao je 24-godišnji velški fudbaler, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).
On ove sezone nije imao veliku minutažu u Totenhemu i postigao je četiri gola u 22 utakmice.
Prethodni rekordan transfer Kristal Palas je napravio 2016. godine, kada je platio 32 miliona funti za tadašnjeg napadača Liverpula Kristijana Bentekea.
(Beta)
