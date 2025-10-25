Brentford naneo Liverpulu četvrti uzastopni poraz u Premijer ligi

Fudbaleri Brentforda pobedili su večeras na svom terenu Liverpul 3:2, u utakmici devetog kola Premijer lige i naneli mu četvrti uzastopni poraz u prvenstvu.

Brentford je poveo u petom minutu golom koji je postigao Dango Uatara, a prednost je udvostručio Kevin Šade u 45. minutu.

Liverpul je smanjio golom Miloša Kerkeza u petom minutu nadoknade prvog poluvremena, a dva gola prednosti domaćima doneo je Igor Tijago iz jedanaesterca u 60. minutu.

Konačan rezultat postavio je Mohamed Salah u 89. minutu.

Brentford je ostvario drugu uzastopnu pobedu, ukupno četvrtu u ligi i 10. je na tabeli sa 13 bodova.

Aktuelni šampion je posle pet pobeda na početku prvenstva vezao četiri poraza i šesti je na tabeli sa 15 bodova.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com