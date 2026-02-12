Brinjone olimpijska šampionka u superveleslalomu

Italijanska skijašica Federika Brinjone osvojila je danas zlatnu medalju u supervelslalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Brinjone, koja se 20. januara u Kronplacu vratila na stazu posle devet meseci otkako je doživela tešku povredu, slavila je na stazi Tofane u Kortini rezultatom 1:23,41 minuta.

Ovo je prvo olimpijsko zlato za Brinjone u karijeri, pošto je prethodno osvojila jedno srebro i dve bronzane medalje. Ova 35-godišnja skijašica je takođe postala i najstarija osvajačica zlatne medalje u alpskom skijanju.

Francuskinja Roman Miradoli osvojila je srebrnu medalju, pošto je za 0,41 sekundu bila sporija od Brinjone, dok se na treći stepenik pobedničkog postolja popela Austrijanka Kornelija Hiter pošto od pobednice bila sporija za 0,52 sekunde.

Ovu trku veleslaloma nije završilo čak 17 skijašica, a među njima i šampionka u spustu Amerikanka Brizi Džonson, Italijanka Sofija Gođa, Čehinja Ester Ledecka i Nemica Ema Ajher.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com