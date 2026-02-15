Brinjone osvojila i zlatnu medalju u veleslalomu na ZOI

Italijanska skijašica Federika Brinjone osvojila je danas zlatnu medalju u veleslalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Brinjone je bila najbrža i posle prve vožnje, a pobedila je rezultatom 2:13,50 minuta.

Brinjone je u Milanu i Kortini osvojila dva zlata, nakon što je prošle sedmice bila najbolja i u superveleslalomu. Ona sada ima ukupno pet olimpijskih medalja u karijeri.

Srebrnu medalju osvojile su Šveđanka Sara Hektor i Norvežanka Tea Luiza Stjernesund koje su ostvarile isti rezultat i imale po 0,62 sekunde zaostatka za pobednicom.

Četvrto mesto zauzela je Italijanka Lara Dele Mea, a peta je bila Austrijanka Julija Šajb.

Italijanka Sofija Gođa zauzela je 10. mesto, 11. je bila Amerikanka Mikaela Šifrin, a hrvatska skijašica Zrinka Ljutić zauzela je 17. mesto.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com