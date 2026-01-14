Britanska ministarka traži ostavku šefa policijske uprave zbog zabrane dolaska izraelskih navijača

Britanska ministarka unutrašnjih poslova Šabana Mahmud pozvala je danas šefa jedne od vodećih policijskih snaga u zemlji da podnese ostavku, nakon izveštaja o tome kako je navijačima fudbalskog kluba Makabi iz Tel Aviva zabranjeno da prisustvuju utakmici protiv Aston Vile u Birmingemu.

Mahmud je rekla poslanicima da je nezavisni izveštaj utvrdio „neuspeh rukovođenja“ šefa policije Zapadnog Midlendsa Krega Gilforda i rekla da „u njega više nema poverenja“.

Britanska policija je duel Aston Vile i Makabija 6. novembra na Vila Parku proglasila utakmicom visokog rizika, na osnovu prethodih incidenata i nasilnih sukoba i prekršaja iz mržnje, a i incidenata 2023. godine na utakmici Ajaksa i Makabija iz Tel Aviva u Amsterdamu.

U Velikoj Britaniji su mnogi kritikovali takvu odluku, uključujući i premijera Kira Starmera, koji je rekao da je to pogrešno.

Zabrana je došla u vreme povećane zabrinutosti zbog antisemitizma u Velikoj Britaniji, posle napada na sinagogu u Mančesteru i pozivu Palestinaca i njihovih pristalica na bojkot Izraela zbog rata u Gazi.

Mahmud je rekla da je izveštaj glavnog policijskog inspektora Endija Kuka utvrdio da je policija Zapadnog Midlendsa preuveličala pretnju koju bi predstavljali navijači Makabija, dok je potcenila potencijalne rizike za njih, kao i da se policija nedovoljno konsultovala sa jevrejskom zajednicom pre nego što je donela odluku.

Ona je istakla da nije imala ovlašćenja da lično otpusti Gilforda, što je rezultat promene politike prethodne vlade konzervativaca 2011. godine, ali da želi da to ovlašćenje vrati ministrima unutrašnjih poslova. Sada to ovlašćenje imaju samo lokalno izabrani komesari za policiju i kriminal.

(Beta)

