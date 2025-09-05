Britanski ambasador poklonio opremu ženskom fudbalskom klubu u Staroj Pazovi

Britanski ambasador u Srbiji Edvard Ferguson posetio je ženski fudbalski klub Prave dame u Belegišu i uručio igračicama komplet opreme ženske fudbalske reprezentacije Engleske.

Neposredni povod za posetu tom mladom ženskom fudbalskom klubu bili su trijumf Engleskinja na nedavno završenom Evropskom prvenstvu kao i predstojeća utakmica seniorskih muških reprezentacija Engleske i Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, navodi se u današnjem saopštenju britanske ambasade.

ŽFK Prave dame osnovan je 2020. godine u Novim Banovcima. Trenutno se takmiči u Prvoj ligi Srbije za žene, kao i u Kadetskoj ligi Srbije i Razvojnoj ligi Vojvodine.

Klub je prepoznatljiv po radu sa mlađim kategorijama, a najveći uspesi su osvojena Razvojna liga 2024. i drugo mesto u Kadetskoj ligi Srbije ove godine. Čak sedam devojčica iz ovog kluba je ostvarilo nastupe u mlađim reprezentativnim selekcijama.

Svečanosti organizovanoj na fudbalskom igralištu u Belegišu prisustvovali su predsednik kluba ŽFK Prave dame Predrag Predojević, potpredsednica Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Sandra Sremčević, predstavnici FSS i opštine Stara Pazova.

Ambasador Ferguson je kratko govorio o napretku i značaju razvoja ženskog fudbala na Ostrvu, kao i o podsticaju koji su međunarodni uspesi reprezentivki Engleske dali popularizaciji ženskog fudbala.

On je istakao i „fantastičan primer“ koji mladim devojčicama iz Srbije koje razmišljaju o bavljenju fudbalom, daju fudbalerke poput Jelene Čanković ili Dejane Stefanović koje, pred desetinama hiljada navijača, svakog vikenda nastupaju za neke od najuspešnjijih ženskih klubova u Engleskoj.

„Kao najpopularniji sport na planeti, fudbal je fantastičan medijum za približavanje ljudi i kultura i može da ima izuzetno pozitivnu društvenu ulogu. Nadam se da će i predstojeći susret naših seniorskih fudbalskih reprezentacija, prvi u Beogradu još od novembra 1987. godine, proteći u duhu zdravog takmičenja, da će u fokusu svih biti kvalitetna igra, kao i da će više hiljada naših navijača, od kojih neki prvi put posećuju Srbiju, odavde poneti najlepše utiske“, naveo je Ferguson.

Uspesi ženske fudbalske reprezentacije Engleske su značajno uvećali popularnost ženskog fudbala u Ujedinjenom Kraljevstvu. Od 2021. godine broj devojaka i žena koje se bave fudbalom je porastao za više od 50 odsto i statistički jedna od sedam odraslih Britanki trenutno igra fudbal.

Posete stadionima u Superligi za žene – najviši rang takmičenja u Engleskoj su više nego udvostručene. Finalna utakmica ovogodišnjeg Evropskog prvenstva između Engleske i Španije je i dalje najgledaniji TV program u ovoj kalendarskoj godini.

To međunarodno takmičenje je ostvarilo 128 miliona evra direktnih prihoda, što je više nego duplo u poređenju sa prethodnim Evropskim prvenstvom. Trgovinski i ugostiteljski sektori u Britaniji su, zahvaljujući podsticaju koje je dalo Evropsko prvenstvo, ostvarili prihode uvećane za čak 800 miliona funti.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com