Britanski premijer protiv zabrane dolaska izraelskih navijača na utakmicu protiv Aston Vile

Britanski premijer Kir Starmer kritikovao je danas odluku da se navijačima Makabija iz Tel Aviva zabrani da prisustvuju utakmici protiv Aston Vile u Birmingemu sledećeg meseca u fudbalskoj Ligi Evropa.

Savetodavna grupa za bezbednost (SAG) obavestila je Aston Vilu da gostujućim navijačima neće biti dozvoljen ulazak na Vila Park, nakon što je duel proglašen utakmicom visokog rizika, preneo je Skaj.

Britanska policija saopštila je da je odluka o zabrani „zasnovana na trenutnim obaveštajnim podacima i prethodnih incidentima, uključujući i nasilne sukobe i prekršaje iz mržnje koji su se dogodili prošle godine na utakmici Ajaksa i Makabija iz Tel Aviva u Amsterdamu“.

Holandska policija tada je uhapsila 62 osobe zbog nereda.

„Ovo je pogrešna odluka. Nećemo tolerisati antisemitizam na našim ulicama. Uloga policije je da osigura da svi fudbalski navijači mogu da dođu i uživaju u utakmici, bez straha od nasilja i zastrašivanja“, naveo je Starmer u saopštenju.

Aston Vila je ranije danas saopštila da je obaveštena da gostujući navijači neće prisustvovati utakmici 6. novembra, posle instrukcija SAG.

„Savetodavna grupa za bezbednost odgovorna je za izdavanje bezbednosnih sertifikata za svaku utakmicu na Vila Parku, na osnovu niza fizičkih i bezbednosnih faktora“, navela je Aston Vila.

(Beta)

