Broten osvojio zlato u veleslalomu, prva medalja u istoriji Brazila na ZOI

Brazilski skijaš Lukas Pinejro Broten osvojio je danas zlatnu medalju u veleslalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

On je posle prve vožnje bio prvoplasiran sa 0,95 prednosti ispred drugoplasiranog Marka Odermata, i prednost je uspeo da sačuva i u drugoj vožnji i osvoji zlato, što je prva medalja u istoriji Brazila na Zimskim olimpijskim igrama.

Broten je do zlata stigao ukupnim rezultatom dva minuta i 25 sekundi.

Ovo je i prva zlatna medalja na Zimskim olimpijskim igrama u istoriji Južne Amerike.

Srebrnu medalju je osvojio Švajcarac Odermat sa 0,58 sekundi zaostatka, a bronza je pripala njegovom sunarodniku Loiku Mejaru, koji je imao 1,17 sekundi zaostatka za pobednikom.

(Beta)

