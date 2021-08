Bruks: Čast i zadovoljstvo što sam godinama bila deo tima

TOKIO – Bila mi je čašt i zadovoljstvo da budem deo ovog tima toliko godina, izjavila danas košarkašica Srbije Jelena Bruks, posle poraza od Francuske u meču za treće mesto na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Kapitenka Srbije odigrala je danas poslednju utakmicu u dresu reprezentacije i time na jedan značajan deo života, stavila je tačku i to je uradila u suzama.

„I kada nije valjalo i kad je valjalo i opet nije valjalo. I sad opet valja… Kako god, Jelena je uvek bila tu i nikad mi nije bio problem da obučemm ovaj dres na sebe, preko celog leta. Šta god da ostavljam iza sebe. Ovo leto mi je bilo najgore, najteže, ali, zahvaljujući grupi devojaka sa kojom sam bila ove godine, mogla sam da izdržim do samog kraja“, rekla je Bruksova posle meča.

Srbija je izgubila od Francuske i nije uspela da odbrani bronzu osvojenu 2016. godine u Riju de Žanejru.

„Francuska je bila bolja danas, to su pokazale. Toliko godina smo ih mučile, toliko godina smo im uzimale medalje. Ovo je bio njihov trenutak, kao što je naš trenutak bio protiv Španije u četvrtfinalu u Valensiji. Tako je ovo bio njihov trenutak da nama vrate za sve. Mogu samo da im čestitam i da budem preponosna na sve moje saigračice, na stručni štab, kroz šta su sve prošli sa nama i mi sa njima“, rekla je Jelena Bruks.

Ona je sa reprezentacijom dva puta bila šampion Evrope, a osvojila je i evropsku i olimpijsku bronzu.

„Želela bih da zahvalim Košarkaškom savezu Srbije koji je sve naše prohteve i zahteve ispunjavao. Olimpijski komitet takođe. Osećale smo se mirno, bezbedno, bez ikakvih problema. Tako da stvarno, još jednom, zadovoljstvo mi je da igram ovde. Mnogo sam srećna što potičem iz Srbije i uvek ću se ponositi time. Da li ću sutra živeti u nekoj drugoj zemlji, uvek ću biti ponosna Srpkinja i uvek ću biti najveći navijač Srbije u bilo kom sportu, a najviše u ženskoj košarci“, rekla je Bruksova.

Generacija koju je poslednje četiri godine predvodila kao kapiten, podgila je srpsku žensku košarku na neki potpuno drugi nivo.

Da li je to nešto na šta su najponosnije, upitana je Jelena.

„Naravno! Od one 2013, kada smo iznenada bile četvrte na Evropskom prvenstvu, što niko u tom trenutku nije očekivao, s obzirom kakva su bila evropska prvenstva i koliko smo kvalifikacija igrale pre toga, počelo je da se priča o Srbiji. To je bio trenutak kada je počela Srbija da se pojavljuje. Onda je krenula 2014, pa 2015, 2016… Da ne pričamo dalje šta se dešavalo. Svi to već znate. Svi imate to upisano. Opet, drago mi je što sam bila deo svega toga, da vratimo Srbiju na mapu Evrope i sveta. Samo se nadam da ko god da ostane i ko god da bude deo toga, će to ceniti i potruditi se… Ne kažem da sad mora sve da se osvaja, ali makar da se potrudimo da Srbija bude tu gde zaslužuje“, rekla je Jelena Bruks.

I dalje svi podsećju na to kada je za repezentaciju zaigrala samo tri meseca posle porođaja i pitaju da li je bila svesna koliko je to bilo veliko.

„Jesam. Ali, toliko puta posle toga sam rekla da to više nikada ne bih uradila. To je bilo jednom. I ko god me pita, nikome ne savetujem da tako nešto uradi. Hvala Bogu, nisam imala nikakve posledice. To je sve zahvaljujući ljudima koji su bili oko mene i treneru i Savezu, i svima koji su omogućili da moje dete i moj muž budu sa mnom celo prvenstvo. Zbog toga mi je bilo lako da sve to iznesem. Ali, da to ponovim, nikada više, u bilo kojoj situaciji, to ne…“, zaključila je Bruks.

(Tanjug)

