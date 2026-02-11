Brzo klizanje: Amerikanac Džordan Štolc ubedljivo do zlata na 1.000 metara na ZOI

Američko nekadašnje čudo od deteta, Džordan Štolc (21), pobedio je u trci na 1.000 metara, na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini u vremenu od 1:06,28 minuta, što je i novi olimpijski rekord.

Drugo mesto, takođe sasvim očekivano imajuči u vidu ovogodišnju formu, pripalo je mladom Holanđaninu Janingu de Bou (22) u vremenu 1:06,78.

Treće mesto osvojio je kineski takmičar Žonjang Ning koji je postavio rezultat 1:07,34 minuta.

Štolc, koji bi po formi i rezultatima trebalo da osvoji najmanje tri zlatne medalje na ZOI, prethodnih je godina obarao svetske rekorde i u juniorskim i u seniorskim kategorijama i suvereni je vladar bio na 500, 1.000 i 1.500 metara, a neće biti iznenađenje ako se pojavi i u „vozić“ trkama i grupnom startu.

On je naučio da kliza na zaleđenoj bari iza ruralne kuće svojih roditelja u Viskonsinu, pa njegovi uspesi predstavljaju pravo romantično ostvarenje sportske bajke.

(Beta)

