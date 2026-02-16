Brzo klizanje: Femke Kok zbog treme umalo nije odustala od trke koja joj je donela zlato na ZOI

Dvadeset petogodišnja Holanđanka Femke Kok, pobedila je u nedelju u brzoklizačkoj trci na 500 metara, oborivši pritom olimpijski rekord za skoro pola sekunde, ali je na kraju izjavila da je sa teškom mukom startovala u toj disciplini.

Ona je bila u poslednjem paru trke, zajedno sa prethodnom olimpijskom pobednicom Erin Džekson, a trebalo je da nadmaši zemljakinju Jutu Lirdam, koja je postigla solidno vreme 37,15 sekundi.

„Toliko sam se tresla uoči starta, da sam samo na to i mislila, kako da se sredim i ostanem mirna“, rekla je Kok, aludirajući na brzoklizačko pravilo koje od takmičarki zahteva da budu apsolutno nepokretne uoči pucnja koji označava početak trke.

Femke ima, kako sama kaže, bogatu istoriju problema sa tremom uoči takmičenja: „Pre moje prve pobede na učeničkom maratonu, roditelji su hteli da me povuku sa starta, koliko sam bila uplašena“, prisetila se nova olimpijska pobednica.

Njena pobeda na 500 metara je prva zlatna olimpijska medalja za Holanđanke na toj distanci, a rezultat 36,49 sekundi je i novi svetski rekord na nivou mora.

Apsolutni svetski rekord 36,09 sekundi takođe drži Kok, a on je postignut prošle godine na velikoj nadmorskoj visini, u Solt Lejk Sitiju.

Femke je pohvalila svoju glavnu konkurentkinju Jutu Lirdam, sa kojom se bori na najkraćim distancama sa podeljenim uspehom: Lirdam pobeđuje na 1.000, Kok na 500 metara.

„Nas dve smo praktično pogurale jedna drugu na najviši mogući nivo, a imamo puno poštovanje jedna za drugu“, rekla je Kok objašnjavajući čvrste podijumske zagrljaje sa Lirdamovom, koji ranije nisu bili tako topli i česti.

„Za mene je ovo srebro apsolutno najviše što sam mogla da postignem. Femke je super brza na 500 metara, uvek ide ispod 37 sekundi, znala sam da će biti brža od mene“, rekla je Juta, podsetivši da Kok nije izgubila nijednu od poslednjih 23 trka na 500 metara, tokom prethodne dve godine.

Femke je u intervjuu za portal brzoklizačke federacije (ISU) detaljno opisala pobednički nastup na Olimpijadi: „Erin je startovala izvrsno, bila je ispred mene i znala sam da to moram odmah da ispravim. Na ravnom delu staze sam počela da je sustižem, a u krivinu pred cilj sam ušla gotovo poravnata sa njom tako da sam pomislila ‘mora da sam mnogo brza’.

„Međutim, prethodno sam trenirala sa muškim reprezentativcima Holandije, ulazila sam u krivine odmah iza Jeninga de Boa i nisam se plašila prevelike brzine“, ispričala je Kok novinarima.

U prvom susretu sa roditeljima, odmah nakon pobede Femke je bila još direktnija u opisu trke: „Ovo je bilo je..no neverovatno“, rekla je nova olimpijska prvakinja, ne obazirući se na kamere i mikrofone.

(Beta)

