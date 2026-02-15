Brzo klizanje: Holanđanka Femke Kok najbrža na 500 metara na ZOI, uz svetski rekord na nivou mora

Holandska brzoklizačica Femke Kok, svetska rekorderka i ove sezone nepobediva na stazi od 500 metara, osvojila je zlatnu medalju otklizavši danas u Milanu tu distancu za 36,49 sekundi, što je novi olimpijski rekord, ali i svetski rekord na stazama na nivou mora.

Srebrnu medalju osvojila je njena koleginica iz reprezentacije Juta Lirdam (37,15 sekundi). Njih dve su tako zamenile mesta i medalje, u odnosu na trku na 1.000 metara pre nekoliko dana.

Treće mesto je zauzela Japanka Miho Takagi rezultatom 37,27 sekundi.

Zlatna sa prošle Olimpijade, Amerikanka Erin Džekson (33), prva tamnoputa takmičarka u istoriji koja je osvojila zlato na zimskim olimpijskim igrama, ovaj put je bila peta i tako se na dostojan način oprostila od brzoklizačke karijere.

(Beta)

