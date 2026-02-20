Brzo klizanje: Holanđanka Rijpma de Jong osvojila zlato na 1.500 metara na ZOI u MIlanu i Kortini

Holandska legendarna brzoklizačica Antonet Rijpma de Jong (30) osvojila je zlatnu olimpijsku medalju u trci na 1.500 metara, nakon što je tu distancu otklizala za 1:54,09 minuta, na ZOI 2026 u Milanu i Kortini.

Drugo mesto sa samo šest stotinki zaostatka osvojila je mlada Norvežanka Ragne Viklund (25) rezultatom 1:54,15 minuta, koja je tako uvećala zbirku medalja na ovim igrama, nakon srebra na 3.000 metara i bronze na 5.000 metara.

Treće mesto i bronzana medalja pripali su Kanađanki Valeri Maltez, koja je takođe bila relativno blizu najsjajnijih odličja, uz rezultat 1:54,40 minuta. I ona već ima jednu bronzu, ostvarenu u trci na 3.000 metara.

U trci su učestvovale i već višestruko „odlikovane“ medaljama Femke Kok, Britni Bou, Miho Takagi, ali nisu stigle do podijuma, mada su sasvim solidno završile trku, ostvarivši plasman od četvrtog do šestog mesta.

Dvostruko zlatna Italijanka Frančeska Lolobriđida stigla je u cilj kao 13. ali to za nju nije razočaravajući rezultat jer distanca nije među onima na kojima postiže najbolje rezultate.

(Beta)

