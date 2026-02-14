Brzo klizanje: Još jedno zlato i Olimpijski rekord za Džordana Štolca na 500 metara, na ZOI

Američki brzoklizač Džordan Štolc opravdao je ulogu favorita i osvojio zlatnu medalju u trci na 500 metara, oborivši Olimpijski rekord rezultatom 33,79 sekundi, što je ujedno i svetski rekord u klizalištima na nivou mora.

Baš kao i na 1.000 metara iz Štolca je stigao Holanđanin Jening de Bo, koji je takođe imao izvanredan rezultat – 33,88 sekundi.

Treći je bio Kanađanin Loran Dibrej, rezultatom 34,26 sekundi, dok je četvrto mesto ponovo osvojio tragičar iz trke na 1.000 metara, Poljak Damijen Zurek, kome je tada medalja izmakla za 7 stotinki, dok je sad bio „kratak“ za 9 stotih delova sekudne.

Zanimljivo je da su svi osvajači medalja u ovoj disciplini oborili dosadašnji Olimpijski rekord, 33,34 sekundi, postavljen na prethodnoj Zimskoj olimpijadi.

