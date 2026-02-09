Brzo klizanje: Juti Lirdam olimpijski rekord i zlatna medalja na 1.000 metara na ZOI Milano Kortina

Holanđanka Juta Lirdam potvrdila je status favoritkinje u trci na 1.000 metara i rezultatom 1:12,31 minuta oborila Olimpijski rekord i osvojila zlatnu medalju i na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Drugo mesto pripalo je njenoj koleginici iz reprezentacije i najvećoj konkurentkinji na sprint distancama, Femke Kok, koja je jedan kilometar otklizala za 1:12,59 minuta, takođe brže od dosadašnjeg olimpijskog rekorda.

Treće mesto i bronzana medalja pripali su Japanki Miho Takagi 1:13,95 minuta.

Lirdam, koju je iz publike pratio verenik, američki jutjuber i bokser Džejk Pol, rasplakala se nakon što je pobedila i razmazala po licu šminku koju uporno koristi na svim takmičenjima.

Njih dvoje su izuzetno uticajni na društvenim mrežama, a samo na Instagramu ih prati više miliona ljudi. U jednoj od nedavnih objava na toj mreži Džejk Pol je indirektno nagovestio da imaju u planu venčanje i zasnivanje porodice, a mnogi su to protumačili i kao objavu da Juta već očekuje bebu.

Ona je na prethodnoj Olimpijadi u istoj disciplini osvojila srebrnu medalju (iza tadašnje pobednice i olimpijske rekorderke Takagi), ali je tokom te trke u jednom momentu izgubila ravnotežu i jedva ostala na klizaljkama.

Lirdam inače nije ni trebalo da se danas takmiči jer je na kvalifikacionom turniru u holandskom Herenvenu pala u prvoj krivini i ostala bez plasmana. Lokalni olimpijski komitet ju je ipak naknadno selektovao, imajući u vidu da je u poslednjih nekoliko godina bila najbrža na svetu u ovoj disciplini.

Mnogo manje sreće bila je Džoj Bune, koja se takođe nije kvalifikovala u „svojoj“ disciplini 1.500 metara, ali nju olimpijski komitet Holandije nije nagradio vanrednim plasmanom, pa joj je ostala samo trka na 3.000 metara u kojoj je pre dva dana osvojila četvrto mesto.

Lirdam i Kok će se ponovo susresti na ledu u Milanu za nekoliko dana, kada će odmeriti snagu i brzinu na najkraćoj deonici od 500 metara, ali će tada velika favoritkinja biti Femke Kok koja je svetska rekorderka u toj disciplini i neporažena već gotovo godinu dana.

(Beta)

