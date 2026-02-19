Brzo klizanje: Kineski takmičar Žonđang Ning osvojio zlato na ZOI Milano i Kortina, na 1.500 metara

Kineski brzoklizač Žonđang Ning pobedio je u trci na 1.500 metara, oborivši Olimpijski rekord i rekord staze, rezultatom 1:41,98 minuta, osvojivši tako drugu medalju na ZOI Milano-Kortina jer je već uzeo bronzu na 1.000 metara.

Veliki favorit, američki takmičar Džordan Štolc nije uspeo da „poveže“ tri zlata na ovoj Olimpijadi, nakon prvih mesta na 500 i 1.000 metara došao je do srebra na 1.500 u vremenu 1:42,75 minuta, što je svejedno jedan od najvećih pojedinačnih uspeha u muškom brzom klizanju u poslednjih 40 godina.

Jedini rezultat sa kojim se Štolc (za sada) neće moći da uporedi je 5 zlatnih medalja, u svim disciplinama od 500 do 10.000 metara, što je neponovljivo ostvarenje njegovog zemljaka Erika Hajdena, zabeleženo na Olimpijadi u Lejk Plesidu 1980. godine.

Treće mesto i bronzana medalja u današnjoj trci pripalo je legendarnom Holanđaninu Kjeldu Nuisu, koji je 1.500 metara otklizao za 1:42,82 minuta.

Štolc će imati još jednu šansu za „popravni“ na ovoj Olimpijadi, najavljeno je da će startovati i u grupnom startu, ali to svakako nije njegova „jača“ strana.

Zanimljivo je da su četvorica prvoplasiranih na ovoj trci bili bolji od dosadašnjeg Olimpijskog rekorda, postavljenog pre 4 godine, upravo od „bronzanog“ Nuisa.

