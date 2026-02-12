Brzo klizanje: Lolobriđida osvojila zlatnu medalju i na 5.000 metara na ZOI

Bajka se nastavlja na klizalištu u Milanu: italijanska veteranka Frančeska Lolobriđida osvojila je drugu zlatnu medalju na Olimpijskim igrama, ovaj put na 5.000 metara, postavivši rezultat 6:46,17 minuta.

Drugo mesto i srebrnu medalju osvojila je, na opšte iznenađenje Holanđanka Merel Konin rezultatom 6:46,27 minuta, samo 10 stotih delova sekunde iza pobednice.

Treće mesto pripalo je favorizovanoj Norvežanki Ragne Viklund, koja je u poslednji krug ušla sa više od dve sekunde prenosti, ali je u izgorela u želji da srebro sa 3.000 metara pretvori u zlato.

Trku je obeležio i oproštaj od ledenih staza legendarne Čehinje Martine Sablikove (38), za koju se obično kaže da „poseduje brzo klizanje“, jer je u poslednjih dvadesetak godina osvajala zlatne evropske, svetske i olimpijske medalje na praktično svim deonicama, od 500 do 5.000 metara.

(Beta)

