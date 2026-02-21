Brzo klizanje: Marijke Gronevud pobedila u grupnom startu na Olimpijadi u Milanu i Kortini

Holandska takmičarka Marijke Gronevud pobedila je u ženskom grupnom startu, poslednjoj brzoklizačkoj disciplini na ovogodišnjoj Olimpijadi u Milanu i Kortini.

Drugo mesto i srebrnu medalju osvojila je Kanađanka Ivani Blondin, dok je do bronze otklizala Amerikanka Mia Manjanelo.

Četvrta je u cilj stigla, burno pozdravljena od domaće publike, dvostruka pobednica na dugim prugama, Frančeska Lolobriđida. Peto mesto osvojila je Kanađanka Valeri Maltez, koja je pala u sredini trke, ali je, gotovo neverovatno, uspela da se vrati u trku i dostigne grupu koja joj je u jednom momentu bežala gotovo ceo krug.

Za razliku od muškog finala u kojem je pobednik bio rešen već u sredini trke, žene su gledaocima priredile mnogo uzbudljiviji finiš, gde su medalje podeljene u poslednjih 200 metara žestokog sprinta. Gronevud je veoma mudrim klizanjem sačuvala snagu za to i kada je jednom preuzela vođstvo dileme oko pobednika više nije bilo.

Grupni start je inače trka koja se odvija na velikom ovalnom klizalištu (400 metara) u ukupno 16 krugova (6.400 metara) pobednik je onaj koji prikupi najviše poena u zbiru, a poeni se dodeljuju nakon četvrtog, osmog, 12. i poslednjeg 16. kruga.

Ali, imajući u vidu da se na samom kraju deli mnogo više poena nego što se može prikupiti tokom trke, prva tri mesta zapravo pripadaju onima koji prvi uđu u cilj, a poeni prikupljeni tokom trke mogu pomoći samo u borbi za niže pozicije.

Iako na prvi pogled izgleda da veliku prednost u ovoj trci imaju dugoprugaši, oni koji su specijalizovani za trke na 5.000 i 10.000 metara, situacija je prilično drugačija, jer su po pravilu pobednici oni takmičari i takmičarke koji posle nekoliko kilometara trke osrednjim tempom imaju najviše snage za sprint u finišu, obično u poslednja dva kruga.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com