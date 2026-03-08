Brzo klizanje: Ragne Viklund najbolja na svetu, istorijska pobeda za Norvešku

Norveška brzoklizačica Ragne Viklund (25) pobedila je u areni u holandskom mestu Herenvenu na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu u apsolutnoj (olraund) kategoriji, dokazavši da je trenutno najsvestranija takmičarka na planeti.

To je prva titula za Norvešku u ovoj kategoriji nakon punih 88 godina, jer je poslednji put najbolja bila Lejla Šaj Nilsen, davne 1938. godine, na trećem zvaničnom takmičenju, održanom u Oslu.

Viklund, koju mnogi zovu plesačicom na ledu, zbog izuzetno stila prolaska kroz krivine, veoma je mudro u prethodna dva dana rasporedila snagu (jedno prvo, jedno treće i jedno peto mesto), da bi u poslednjoj trci klizala taman toliko koliko je bilo potrebno za ukupnu pobedu.

Drugo mesto i u trci na 5.000 metara, kao i ukupno osvojila je Holanđanka Marijke Gronevud (27), probivši se sa četvrtog mesta nakon prve tri distance, do srebrne medalje, zahvaljujući izuzetno sporom poslednjem krugu Japanke Miho Takagi (31) za koju se veruje da će uskoro napustiti takmičenja u brzom klizanju, mada je izjavila da joj se još ne ide u penziju.

Ona je na kraju takmičenja tradicionalno provezla spori krug, noseći japansku zastavu i klanjajući se publici. Potom je za nju i češku veteranku Martinu Sablikovu organizovan specijalni počasni krug u kojem su nosile zastave svojih zemalja, dok je iz publike na led doletalo cveće i plišane igračke.

Penjući se na pobedničko postolje izjavila je japanski skromno „Hvala vam i zbogom!“, a organizatori su podsetili da je ona i dalje svetska rekorderka na 1.500 metara i da je osvojila deset olimpijskih medalja i brojne titule na svetskim prvenstvima.

Takagi je i u nedelju imala šansu za zlato: bila je u vođstvu posle prve tri discipline (500, 3.000 i 1.500 metara) ali je razlika bila premala u odnosu na mladu Norvežanku koja je najjača upravo na najdužim distancama, a pokazalo se da razlika nije bila dovoljna ni za drugo mesto.

Takagi i Viklund su se sa nedavne Olimpijade u Milanu i Kortini vratile sa po tri medalje: Viklund dve srebrne i jednom bronzanom, Takagi sa tri bronzane.

Bez pozicije na podijumu, plasiravši se na četvrto mesto, ostala je Džoj Bune koja je bila najbolja na svetu na prethodnom šampionatu, pre dve godine, u Nemačkoj.

Brzoklizačka sezona je ovim takmičenjem završena za sezonu 2025/26.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com