Brzo klizanje: Sander Ejtrem osvojio zlato na 5.000 metara na ZOI u Milanu i Kortini

Norveški brzoklizač Sander Ejtrem (23), svetski rekorder na stazi od 5.000 metara, osvojio je zlatnu medalju na toj distanci, na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

On je trku završio sa vremenom 6:03,95 minuta, što je istovremeno i novi olimpijski rekord, gotovo pet sekundi bolji od dosadašnjeg.

Drugo mesto pripalo je češkom tinejdžeru Metodi Jileku (19) koji je trku završio rezultatom 6:06,48 minuta.

Treće mesto i bronzanu medalju osvojio je Italijan Rikardo Lorelo (23) koji je do cilja stigao za 6:09,22 minuta.

(Beta)

