Brzo klizanje: Zlatna medalja za češkog tinejdžera Jileka na 10.000 metara, na ZOI Milano

Trka brzoklizača na 10.000 metara, najdužoj distanci za muškarce na Zimskoj olimpijadi, završena je trijumfom mladosti: zlatnu medalju osvojio je tinejdžer iz Češke Metodij Jilek (19), izvanrednim nastupom i rezultatom 12:33,43 minuta.

Srebrna medalja pripala je ruskom mladiću pod poljskom zastavom, Vladimir Semiruni (23) je klizao 12:39,08 minuta, pokazujući tako da je bezrazložno izostavljen sa takmičenja na trci na 5.000 metara.

Da veterane nikada ne treba otpisati pokazao je Holanđanin Jorit Bergsma (40) koji je osvojio bronzanu medalju, rezultatom 12:40,48 minuta.

Trku je obeležilo nekoliko nesvakidašnjih događaja, kreiranih pre svega virusom koji je onesposobio mnoge takmičare. Tako je Amerikanca Kejsi Dousona zamenio Danac Viktor Torp, kojem je zbog neočekivanog učešća „trener“ kraj staze bila supruga Sofija Prosvirovna Torp, koja se na ovoj Olimpijadi takmiči u ženskoj konkurenciji.

Međutim ni Viktor nije izdržao celu trku, negde na polovini distance pogodili su ga grčevi u levoj butini, toliko snažni da je morao da odustane i potraži lekarsku pomoć.

Tu nije bio kraj iznenađenjima i neočekivanim rezultatima: svetskog rekordera Italijana Davida Đota, ubedljivo je, sa šest sekundi razlike, potukao legendarni „penzioner“ Bergsma (40), koji je u ovoj disciplini sada uzeo bronzu, nakon olimpijskog zlata davne 2014. godine.

Potpuno neočekivan bio je i loš rezultat šampiona na 5.000 metara, Norvežanina Sandera Ejtrema: on je do više od polovine trke imao izuzetno dobar ritam i brzinu, da bi potom dramatično usporio i završio tek na sedmom mestu sa više od 13 sekundi zaostatka za Jilekom.

(Beta)

