Brzo klizanje: Zlato za italijanski muški vozić u timskoj poteri na ZOI Milano i Kortina

"Vozić" reprezentacije Italije, osvojio je prvo mesto i zlatnu medalju u brzoklizačkoj trci koja se popularno naziva timskom poterom, uz rezultat od 3:39,20 minuta.

Sastav pobednika: Đoto, Đovanini i Malfati, uz fanatičnu podršku sa tribina, doneo je domaćinima još jednu veliku radost.

Srebrna medalja pripala je ekipi SAD, koja je na papiru imala slabiji sastav (Čepuran, Douson, Leman), iako već godinama klizaju zajedno.

Na kraju veoma uzbudljive trke, u kojoj su se timovi menjali u vođstvu, domaćini su ostvarili ogromnu razliku od čak 4,51 sekundi.

Pravila ovog takmičenja, koje nema dugačku tradiciju, nisu komplikovana: tri takmičara klizaju jedan iza drugog, ukupno osam krugova (3.200 metara), po mogućnosti veoma sinhronizovano, a pobednik je onaj čiji poslednji član ekipe stigne u cilj pre poslednjeg iz suprotne ekipe.

Kontakt između dve ekipe na ledu onemogućen je potpuno, jer startuju sa suprotnih strana klizališta, a pobednika odlučuje štoperica.

Bronza je pripala ekipi Kine, koja je u B finalu na opšte iznenađenje pobedila Holandiju

(Beta)

