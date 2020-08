BS S organizovao besplatne kampove za trenere i boksere

PALIĆ – Bokserski savez Srbije (BS S) organizovao je besplatne kampove za takmičare i trenere na Paliću, Zlatiboru i Vlasinskom jezeru.

Kako je saopšteno, u organizaciji BS S realizovan je značajan projekat za srpski boks u ovom trenutku.

Nakon višemesečne pauze izazvane epidemijom virusa korona koja je paralisala celu planetu, usledio je pad intenziteta oboljenja što je otvorilo mogucnost povratka na teren sportista, samim tim i boksera.

Iako se većina boksera trudila da održava formu trenirajuci kući ili na otvorenom, prava forma i vrhunska spremnost za izlazak u ring jedino se mogu postići ozbiljnim trenažnim procesom, koji je upravo organizovao i omogućio BŠ kroz četiri besplatna kampa Omladinske škole boksa.

Kampovi su okupili preko 350 učesnika (bokseri i treneri) sa ciljem da se srpska boks armada vrati u željenu formu, ali i edukuju poklonici i akteri boksa u našoj zemlji i to besplatno.

Bokserski savez Beograda predvođen koordinatorom Draganom Dimićem i Vojvođanski na čelu sa koordinatorom Milanom Piperskim, besplatni kamp BŠ za takmičare i trenere održali su na Paliću.

Bokserski savez Šumadije i Pomoravlja (koordinator Miodrag Milić) spremao se na Zlatiboru, dok je četvrti kamp održan na Vlasinskom jezeru i u njemu je ucestvovao Bokserski savez Jugoistočne Srbije (koordinator Ninko Milenkovic).

Ucesnici ovih kampova proveli su izuzetno kvalitetne dane u najzdravijem okruženju- u prirodi i u profesionalno vodenoj sportskoj aktivnosti.

Imali su priliku ne samo da bruse formu za povratak u magični četvorougao, nego i da nauče, odnosno usavrše osnove boksa, gard, kretanje, brzinu, snagu, izdržljivost, izvođenje udaraca i osnovne kombinacije bokserske tehnike, kao i vežbe za razvoj motorickih sposobnosti značajnih za boks.

Pored pravilnog sportskog i telesnog razvoja, razvoj ličnosti i stvaranje timskog duha jedna je od prednosti ovih kampova, u okviru kojih sportisti kreiraju i neverovatnu energiju.

“Plemenita veština u Srbiji je na pravom putu, šampionskom putu koji ce narednih godina iznedriti asove o kojima će se decenijama pričati. Od samog početka naš plan je bio da nam sale za trening budi pune dece i mladih od kojih ćemo stvarati dobre ljude i bokserske šampione“, rekao je nenad Borovčanin, predsednik BS S.

Kako kaže, kampovi Olimpijske škole imaju za cilj usavršavanje veštine boksera, kao i edukaciju trenera koji će stvarati šampione sa prepoznatljivim srpskim stilom boksovanja.

„Svi učesnici kampa su zadovoljni zato ćemo ovakvu praksu rada nastaviti ubuduce. Takode, naredni plan nam je da i bokserske klubove ukljucimo u organizaciju kampova – radionica na određene teme u lokalu. Rad, rad i samo rad dovodi do željenog rezultata i cilja, do stvaranja šampiona, to je put kojim koračamo i sa kojeg nećemo skrenuti”, zaključio je Borovčanin.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.