Budite psiholog: da li Novak treba i može da nastavi da se bavi tenisom?

– Po meni – ne može i ne treba !

Izgubio je pobednički entuzijazam, postigao mnoge rekorde, učinio više za svoju zemlju i sebe nego gomila drugih zbirno…

Ja bih ga ohrabrio da ode u tenisku penziju! (Knjaz Miloš)

– Šta je to učinio za svoju zemlju i ko su ti drugi? (hypnotoad)

– Treba ukoliko može. (moonja..)

– Djoković je imao i umeće i psihu i talenet da bude jedan od najboljih svih vremena. Šteta što su ga uništili vegani, sajentolozi i žena. Nema njemu više povratka tenisu. (ChristopherWalken)

– ja sam za da se penzioniše!

„Kada je zadatak ostvaren, povući se –

To je Tao stvaranja.“ – Lao Ce (wirdz)

– Bez razmisljanja – penzija. Love ima, to mu nece biti problem. Ako mu je do tenisa kao do sporta – neka nastavi da se bavi rekreativno, zdravije je. (miki208)

– Realno. On je bio zver dok se nije oženio. Čim je počeo da bulazni o nekim drevnim budističkim jogama, jede po preporuci Maje Volk i na svakom koraku da se pojavljuje sa onom umišljenom pečom od žene, njegov sunovrat je krenuo. A mogao je ko čovek da istetovira Dražu na desnom ramenu, krka luka i slanine i oženi Milicu Todorović i danas bi brisao patos sa Federerom. Mats Vilander bi samo mogao da mu pljune pod prozor! (ChristopherWalken)

– Svi sumnjamo, odnosno osecamo da se kraj Novakove zlatne teniske karijere blizu, ali… Da sačekamo još nekoliko turnira i vidimo da li je ZAISTA došlo vreme da okaci reket o klin ili nam možda može pružiti još neka teniska zadovoljstva… (BLAJBI)