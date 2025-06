Budućnost pobedila Crvenu zvezdu i plasirala se u finale ABA lige

Košarkaši Budućnosti plasirali su se u finale ABA lige, pošto su večeras u odlučujućem, trećem meču polufinalne serije na svom terenu u Podgorici pobedili Crvenu zvezdu 81:78 (22:25, 21:19, 20:16, 18:18).

Budućnost je do pobede predvodio Mekinli Rajt sa 28 poena, a pratili su ga Džuvan Morgan i Kevin Farel sa po 10 poena.

Najefikasniji kod Zvezde bili su Jago Dos Santos sa 16, Nemanja Nedović sa 14, Ajzea Kenan sa 12, Ognjen Dobrić sa 11 i Džon Braun sa 10 poena.

Budućnost je bolje ušla u meč i posle pet minuta igre stigla do devet poena prednosti 15:6, ali je Zvezda uspela da odgovori i na minut i po pre kraja prve deonice priđe na poen zaostatka 19:20, a posle trojke Dos Santosa i do prednosti 22:20.

Nastavila je Zvezda sa boljom igrom i u drugoj deonici i posle trojke Ognjena Dobrića pet minuta pre kraja poluvremena stigla do plus osam 35:27, ali je Budućnost serijom 9:0 zaustavila nalet Zvezde i stigla do prednosti 39:37.

Trojkom Nemanje Nedovića u poslednjoj sekundi prvog poluvremena, Zvezda je na veliku pauzu otišla sa poenom prednosti 44:43.

Posle izjednačene igre u poslednja tri minuta treće deonice se ušlo nerešenim rezultatom 56:56. Budućnost je bila za nijansu bolja u završnici i posle trojke Flečera Megija u poslednju četvrtinu ušla sa tri poena prednosti 63:60.

Nakon trojke Rišada Sulamona, Budućnost je posle tri minute igre u poslednjoj deonici stigla do četiri poena prednosti 70:66. Budućnost je imala nekoliko prilika da stigne do ubedljivije prednosti, ali je Zvezda na minut i po do kraja posle trojke Dobriča povela 76:75.

Budućnost je posle zakucavanja Kamenjaša ponovo stigla do prednosti 77:76, a Zvezda je imala napad na 42 sekunde do kraja, ali je Kenan izgubio loptu i Podgoričani su imali napad i poen prednosti na 27 sekundi do kraja.

Rajt je 12 sekundi pre kraja bio polovičan sa linije slobodnih bacanja, ali je Zvezda odgovorila preko Dobrića i izjednačila na sedam sekundi do kraja. Odgovornost je preuzeo Rajt i trojkom u poslednjoj sekundi meča doneo pobedu Budućnosti i plasman u finale.

Budućnost će u finalu igrati protiv Partizana. Finalna serija se igra na tri pobede, a Podgoričani će imati prednost domaćeg terena.

(Beta)

