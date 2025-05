Budućnost ubedljivo pobedila Crvenu zvezdu i povela 1:0 u polufinalnoj seriji

Košarkaši Budućnosti poveli su 1:0 u pobedama protiv Crvene zvezde u polufinalu ABA lige, pošto su večeras na svom terenu u Podgorici slavili 104:70 (27:18, 29:22, 25:13, 23:17).

Budućnost je do pobede predvodio Rašid Sulamon sa 24 poena, a pratili su ga Kevin Farel sa 15, Džuvan Morgan sa 12 i Flečer Megi sa 10 poena.

Jedini dvocifreni kod Zvezde bili su Jago Dos Santos i Filip Petrušev sa po 11 poena.

Serija se igra na dve pobede, a naredni meč je u četvrtak u Beogradu.

Budućnost je od starta meča bila u vođstvu, a prvu deonicu je završila, nakon trojke Sulamona u poslednjoj sekundi četvrtine, sa devet poena prednosti 27:18.

Posle tri minuta igre u drugoj deonici i serije 10:2 stigla do 17 poena prednosti 37:20, a nakon nove trojke Sulamona na tri i po minuta do kraja poluvremena i do plus 21 (50:21).

Nakon trojke Dos Santosa u poslednjoj sekundi prvog poluvremena Zvezda je na odmor otišla sa 16 poena zaostatka 40:56.

Posle nešto više od dva minuta igre u nastavku pri rezultatu 61:42 za Budućnost došlo je do koškanja između Tanaskovića i Kenana, a navijači Budućnosti su počeli da ubacuju razne predmete na teren, nakon čega su se igrači Zvezda povukli u svlačionicu i meč je prekinut.

Nakon pola sata pauze i pošto je ispražnjen deo hale igrači Zvezde su se vratili na teren i meč je nastavljen.

Budućnost je nastavila sa boljom igrom i nakon zakucavanja Kenana Kamenjaša stigla do maksimalnih plus 26 (76:50), a u poslednju deonicu Podgoričani su ušli sa 28 poena prednosti i već tada rešili pitanje pobednika.

Posle tri minuta igre Budućnost je imala prednost i od 32 poena (87:55), i mirnom igrom do kraja i ubedljivom pobedom povela u polufinalnoj seriji.

(Beta)

