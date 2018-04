Bufon: Moramo da ostanemo mirni i sačuvamo prednost na tabeli

Golman fudbalera Juventusa Djanluidji Bufon rekao je danas da njegova ekipa mora da ostane mirna posle nedavnih loših rezultata, pošto je i dalje vodeća u šampionatu, i da je njena obaveza da prednost na tabeli sačuva do kraja.

Juventus je prošle nedelje imao šest bodova više od Napolija i bio je siguran na prvom mestu na tabeli, ali je od tada odigrao nerešeno 1:1 protiv Krotonea i izgubio je sa 0:1 od Napolija.

Crno-beli u subotnji derbi sa Interom u Milanu ulaze sa bodom prednosti nad Napolijem, četiri kola pre kraja.

„Bacili smo pet veoma važnih bodova u poslednjim utakmicama, ali i dalje smo na prvom mestu na tabeli, mada sa blagom prednošću. To moramo da sačuvamo do kraja sezone. To je naš cilj i naša dužnost“, rekao je Bufon.

Italijanski mediji preneli su da je Bufon imao žestoku raspravu u svlačionici sa klupskim kolegom Medhijem Benatijom, posle poraza od Napolija u nedelju, golom u završnici utakmice. Bufon je navodno bio ljut na Benatiju i krivio ga je zbog greške koja je prethodila golu Napolija.

Bufon je rekao da je to „izmišljeni trač“.

„To su pokušaji da se destabilizuje okruženje i da se potkopa samopouzdanje i zajedništvo ekipe. Niko, za vreme mojih 17 godina u Juventusu, nije uperio prst u saigrača i krivio ga za poraz, i to se nikada neće dogoditi dok sam ja kapiten ove ekipe“, naveo je legendarni golman.

Juventus ove sezone pokušava da osvoji sedmu uzastopnu titulu u Seriji A.

„Utakmica protiv Intera je odlučujuća, ali to će biti i dueli protiv Bolonje, Rome i Verone. Takodje, igramo i u finalu Kupa“, naveo je Bufon.

(Beta)