Bugarski ministar o balkanskoj kandidaturi, Stoičkov pesimista

SOFIJA – Ministri sporta Bugarske, Grčke, Rumunije i Srbije započeli su pripreme za pregovore o zajedničkoj balkanskoj kandidaturi za organizaciju Svetskog prvenstva u fudbalu 2030. godine, izjavio je danas bugarski ministar omladine i sporta Krasen Kralev.

BTA je prenela da je Kralev u izjavi za Bugarsku nacionalnu televiziju (BNT) izneo ocenu da „ovakva kandidatura predstavljala važan politički simbol, pokazujući da balkanske zemlje neće sarađivati samo u sferi sporta, već da će takođe braniti zajedničke političke i ekonomske interese“.

Navodi se da je Kralev kazao da je „ideja zajedničke kandidature naišla na veliko interesovanje, ali i na određeni skepticizam zbog toga što Bugarska zaostaje na polju sportske infrastrukture“.

BTA prenosi da je među tim skepticima jedan od bugarskih fudbalskih legendi Hristo Stoičkov.

„Jedna je stvar prijaviti se za organizaciju (Mundijala) – svako može da se prijavi, ali druga stvar je imati šansu da je dobiješ“, rekao je Stoičkov za BNT.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u petak da će se Rumunija, Bugarska, Grčka i Srbija zajednički kandidovati za organizaciju Svetskog prvenstva u fudbalu 2030. godine.

On je to rekao novinarima nakon sastanka kvadrilaterale u Varni i dodao da je to ideja grčkog premijera Aleksisa Ciprasa, a da je dogovoreno na sastanku sa bugarskim i rumunskim premijerima Bojkom Birosovim i Vjorikom Danćilom.

