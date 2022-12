BARSELONA – Španski vezni fudbaler Serhio Buskets ostaje u Barseloni bar do zime 2023. godine, prenose španski mediji.

Prethodnih dana pojavile su se informacije da bi iskusni fudbaler mogao da promeni sredinu u januaru ali izlgeda da se odlučio na ostanak u katalonskom klubu.

Predsednik Barselone Đoan Laporta je u izjavi za klupsku televiziju izjavio da su velike šanse da će Buskets produžiti ugovor.

„Pike i Buskets su igrači koji su pisali istoriju Barselone i ušli među klupske legende. Pored toga su i izuzetni ljudi. Što se tiče Busketsa, Ćavi računa na njega i zalaže se da on ostane. Pričalo se o mogućem odlasku na zimu, ali želimo da ostane sa nama do kraja sezone. Svakako ćemo poštovati njegovu odluku i pomoći mu u svemu što mu treba. Barsa je njegov dom. Nadam se da će ostati do kraja sezone. On je taj koji će doneti odluku, ali u klubu svi želimo da nastavi sa nama“, izjavio je Laporta.

Buskets je celu profesionalnu karijeru proveo u Barseloni, u koju je stigao 2007. godine.

(Tanjug)

