Čakar: Izuzetna mi je čast i ponos što sam trener Partizana

Novi trener fudbalera Partizana Damir Čakar izjavio je da je izuzetno ponosan što je postao šef stručnog štaba crno-belih i dodao da je na tu poziciju došao spreman i sa željom da svoje znanje i iskustvo prenese na igrače beogradskog kluba.

„Izuzetna je čast i ponos što se danas nalazim ovde. Biti trener Partizana nije obična stvar, znate i sami da sam ovde dugo vremena. Poznato mi je sve, i kao igrač, i sad kao i trener. Jako sam ponosan na ovaj dan, na svu moju porodicu, na moje roditelje, i nadam se da ćemo uspešno sarađivati“, naveo je Čakar na konferenciji za novinare.

Čakar je na mesto trenera Partizana došao u ponedeljak, nakon što je beogradski klub sporazumno raskinuo ugovor sa dotadašnjim šefom stručnog štaba Nenadom Stojakovićem.

„Ja sam naravno spreman, ne bih bio tu da nisam spreman. Znam gde sam došao. Ova klupa je jako teška i vruća. Ne bojim se, verujem u sebe, u ove momke i u ovaj tim. Nadam se da ću svojim znanjem i iskustvom to preneti na njih. Radili smo mnogo na psihologiji u ovoj nedelji i mislim da su momci jako dobro odreagovali“, rekao je Čakar.

Partizan je odlučio da raskine saradnju sa Stojakovićem nakon poraza od Crvene zvezde 0:3 u 178. „večitom“ derbiju, kojim je zaostatak crno-belih za prvoplasiranom Zvezdom u državnom prvenstvu povećan na četiri boda razlike.

„Teška je situacija. Bio sam igrač i pobeđivao sam i gubio u derbijima znam da je jako teško. Momcima je jako teško pao poraz. Ipak, mi ne možemo to da vratimo, moramo da se okrenemo novim obavezama i pobedama, da okrenemo novi list i da pokažemo reakciju na terenu“, kazao je Čakar.

Novi trener Partizana naveo je da ne zna da li će nakon završetka ove sezone nastavljati da obavlja funkciju šefa stručnog štaba crno-belih i dodao da je ključno da se ide „utakmicu po utakmicu“.

Čakar će ekipu Partizana prvi put voditi na predstojećoj utakmici 25. kola Super lige Srbije protiv OFK Beograda, koja je na programu u subotu od 18.30 na stadionu Partizana.

„Očekuje nas jako težak protivnik, jako dobra ekipa sastavljena od jako dobrih i iskusnih igrača. Ima i konekciju sa Crvenom zvezdom, tu je jako puno igrača iz Crvene zvezde, neće nam biti lako. Nemamo drugu opciju, moramo da idemo na tri boda. Očekujem da sutra budemo pravi“, rekao je Čakar.

Čakar je naveo da od svoje ekipe želi da na utakmici protiv OFK Beograda svih 90 minuta igra napadački fudbal i dodao da već zna sastav za predstojeći meč.

On je rekao i da veruje u svoju ekipu i da se, ukoliko njegovi igrači budu igrali sa pravim pristupom, ne plaši nikoga.

„Svaka ekipa ima motiv protiv Partizana ali ako mi budemo pravi, ako budemo imali pravi odnos i ako momci budu pretočili šta ja tražim od njih, ja se ne bojim nikoga. Nemam nikakvu sumnju, ja sam ispred svih njih, verujem u ove momke, verujem u njihov talenat i nadam se pozitivnim stvarima“, kazao je novi trener Partizana.

Čakar je rekao i da su svi igrači, sem povređenog Saše Zdjelara, spremni za predstojeći meč.

On je dodao i da je Gajasa Zahida, kog je Stojaković suspendovao, vratio u tim.

„Zahida sam lično vratio u tim sa svojim stručnim štabom. On je kvalitetan igrač. Verovatno je bio disciplinski suspendovan. Više nisam mogao da ga gledam kako radi sam, osetio sam i ljudski i profesionalno potrebu da mu pomognem i da ga vratim u ekipu. Do njega je kako će to vratiti, nadam se na pravi način. Očekujte već od sutra da će on dobiti svoju ulogu i opravdati moje poverenje“, naveo je Čakar.

Novi trener Partizana izjavio je i da veruje u igračke kvalitete Milana Vukotića, ali da crnogoroski vezista mora da postane psihološki jači.

„Vukotić nije sporan kao igrač. On mora sam sebi najviše da pomogne. Razgovarali smo, svestan je. On sam sebe mora dobro da pripremi na psihologiju pa sve ostalo. Nadam se da će uspeti u tome, on je jako pametan dečko, već ga od sutra očekujem u njegovom najboljem svetlu“, naveo je Čakar.

Čakar se zahvalio navijačima Partizana na podršci u „večitom“ derbiju i pozvao ih da i na meč protiv OFK Beograda dođu u velikom broju i pruže podršku njegovoj ekipi.

(Beta)

