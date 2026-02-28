Čakar: Očekivao sam pobedu protiv OFK Beograda

Trener fudbalera Partizana Damir Čakar rekao je da je očekivao pobedu u večerašnjoj utakmici protiv OFK Beograda, na svom debiju na klupi crno-belih, u 25. kolu Super lige.

„Mislim da smo prvo poluvreme odigrali odlično, poveli 1:0 i trebalo je da vodimo većom razlikom. Primili smo gol u najnezgodnijem trenutku, pred kraj prvog poluvremena u 44. minutu. Drugo poluvreme je bilo konfuzno, ali nisam siguran da li je trebalo ovu utakmicu da izgubimo, ali to je fudbal, šta ćemo“, rekao je Čakar posle utakmice za televiziju Arena sport.

Fudbaleri Partizana izgubili su na svom terenu od OFK Beograda 1:2, u utakmici 25. kola Super lige Srbije.

Čakar je večeras debitovao na klupi Partizana, gde je zamenio dosadašnjeg trenera Nenada Stojakovića, koji je sporazumno raskinuo ugovor sa klubom.

„Situacija je teška, žao mi je zbog svega, zbog navijača, zbog mene. Mislio sam da ćemo upisati tri boda, ali nije se desilo“, naveo je nekadašnji fudbaler crno-belih.

Partizan je drugi na tabeli sa 53 boda i ima četiri boda manje i utakmicu više od vodeće Crvene zvezde.

U sledećem kolu Partizan će igrati u Novom Sadu protiv Vojvodine.

(Beta)

