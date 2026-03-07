Čakar pred meč protiv Vojvodine: Očekujem interesantnu i tešku utakmicu

Trener fudbalera Partizana Damir Čakar izjavio je danas da smatra da će predstojeća utakmica Super lige Srbije protiv Vojvodine biti veoma interesantna i zahtevna.

„Sutra nas očekuje utakmica protiv odlične ekipe Vojvodine, sastavljena od jako dobrih i iskusnih igrača. Očekujemo jednu interesantnu i tešku utakmicu“, naveo je Čakar na konferenciji za novinare.

Partizan će u nedelju od 18 časova na gostujućem terenu u Novom Sadu igrati protiv Vojvodine, u utakmici 26. kola Super lige Srbije.

Crno-beli su drugi na tabeli sa 53 boda, sedam manje od prvoplasirane Crvene zvezde, dok je Vojvodina treća sa 49 bodova

„Mi nemamo drugi izbor sem da idemo na pobedu. Ne može niko da nam oduzme ni pravo, ni nadu na to. Izuzetno cenim ekipu Vojvodine i njenog trenera (Miroslava Tanjgu)“, rekao je Čakar.

Čakar je naveo da smatra da je utakmica protiv Vojvodine veoma bitna za obe ekipe što se tiče plasmana na tabeli.

„Matematički još ništa nije gotovo, ako ćemo realno da pričamo. Moramo da se koncentrišemo na utakmicu koja je derbi kola i koja je izuzetno bitna i za nas, i za Vojvodinu. Taj ishod će odrediti i našu i njihovu sudbinu. Mislim da će se neke stvari iskristalisati sutra uveče“, kazao je trener Partizana.

Oba kluba su izgubila u svoje poslednje dve utakmice u Super ligi Srbije, Partizan od Crvene zvezde (0:3) i OFK Beograda (1:2), a Vojvodina od Novog Pazara (0:3) i Železničara (0:2).

„Nismo u dobroj seriji ni mi, ni oni, ali očekujem jednu jako dobru utakmicu. Radi se o dve izuzetne ekipe koja su druga i treća na tabeli. Očekujem jedan istinski derbi. Videćemo šta će da bude“, rekao je Čakar.

Meč protiv OFK Beograda bio je prvi na kom je Čakar sa klupe predvodio ekipu crno-belih, a novi trener Partizana naveo je da smatra da njegov tim nije zaslužio da izgubi u toj utakmici.

„Lično sam doživeo taj poraz jer je došao u najnezgodnijem trenutku, u nadoknadi vremena. Mislim da nismo zaslužili da izgubimo tu utakmicu. Prvo poluvreme je bilo jako dobro, možda i najbolje u ovom prolećnom delu. Poveli smo 1:0, imali dve, tri šanse, mogli da odemo na poluvreme sa više golova razlike i primimo gol u 44. minutu. U drugom poluvremenu smo opet imali bolje šanse od njih, ali se desi da u nadoknadi vremena izgubimo utakmicu, što je najgore i za trenera, ekipu“, rekao je Čakar.

„Nemamo drugu opciju, moramo da idemo dalje. Sutra je nova utakmica, novo dokazivanje. Mi smo Partizan, moramo da idemo pobedničkim stazama i ne želim da razmišljam o drugom ishodu“, dodao je trener crno-belih.

Čakar je izjavio da od svojih igrača želi da igraju rasterećeno i na isti način kao u prvom poluvremenu utakmice protiv OFK Beograda.

„U teškoj smo situaciji, radim više na psihološkoj pripremi igrača, zaista mnogo pričam sa njima i želim da skinem teret sa njih. Želim da preuzmem maksimalnu odgovornost, najodgovorniji sam od struke. Ako bilo kakva negativna energija ili pritisak postoje, želim da ih ja preuzmem. Od njih želim da izađu a teren, budu pravi i rad sa treninga prenesu na teren“, naveo je trener Partizana.

Čakar je rekao i da se, uz Sašu Zdjelara koji je neizvestan za meč protiv Vojvodine zbog povrede zadnje lože, pojedini igrači u njegovoj ekipi „ne osećaju dobro“.

„Videćemo danas na koga možemo da računamo, ali mislim da će se sem Zdjelara svi kandidovati se za sutrašnju utakmicu“, kazao je Čakar.

Trener Partizana naveo je i da bi Nemanja Trifunović, koji je sa terena odsustvovao od januara zbog povrede, trebalo da zaigra sutra.

„Velika je stvar što se Nemanja vratio normalnim treninzima, to je velika stvar za ekipu i pojačanje u ovom momentu. Radi se o odličnom igraču, jako ozbiljnom momku koji je u prvom delu sezone igrao odlično. Sutra ćemo videti što se tiče njegovog zdravstvenog stanja koliko će moći da nam pomogne. Tu je, očekujte da će sutra biti na terenu“, izjavio je Čakar.

Na pitanje novinara o mogućnosti da Gajas Zahid meč protiv Vojvodine počne kao starter, Čakar je rekao da ne veruje da će se to desiti zbog problema koji norveški vezista ima sa primicačem.

Trener Partizana rekao je i da sa rukovodstvom kluba priča isključivo o „fudbalskim stvarima“, i dodao da svi u klubu željno iščekuju utakmicu protiv Vojvodine.

Čakar je i pozvao navijače Partizana da na predstojeći meč dođu u velikom broju.

(Beta)

