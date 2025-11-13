Ćavi Paskval novi trener košarkaša Barselone

Paskval će postati novi trener Barselone od 17. novembra, nakon što ekipa odigra dve utakmice, u petak protiv Virtusa i u nedelju protiv Baskonije, navodi se na sajtu katalonskog kluba.
Sa 53-godišnjem trenerom direktno su razgovarali Đoan Laporta i Đozep Kubels i sva trojica postigla su dogovor dok klub nastavlja da prolazi kroz finansijski izazovan period, piše u saopštenju.
Paskval će drugi put preuzeti Barselonu, koju je predvodio od 2008. do 2016. godine u jednom od najuspešnijih perioda kluba tokom kojeg je osvojio 19 trofeja – Evroligu, četiri titule u španskom prvenstvu, tri Kupa kralja, četiri Superkupa i sedam titula katalonske lige.
Posle osam godina u Barseloni, Paskval je predvodio Panatinaikos od oktobra 2016. do decembra 2018. godine i osvojio dve titule i Kup Grčke, a od februara 2020. do juna 2025. godine Zenit iz Sankt Peterburga, sa kojim je osvojio titulu, Kup i dva Superkupa u Rusiji.
On se na klupu Barselone vraća posle 3.425 dana.
(Beta)
