Ćavi Paskval novi trener košarkaša Barselone

Košarkaški klub Barselona saopštio je danas da će novi trener Ćavi Paskval potpisati ugovor do juna 2028. godine.

Paskval će postati novi trener Barselone od 17. novembra, nakon što ekipa odigra dve utakmice, u petak protiv Virtusa i u nedelju protiv Baskonije, navodi se na sajtu katalonskog kluba.

Sa 53-godišnjem trenerom direktno su razgovarali Đoan Laporta i Đozep Kubels i sva trojica postigla su dogovor dok klub nastavlja da prolazi kroz finansijski izazovan period, piše u saopštenju.

Paskval će drugi put preuzeti Barselonu, koju je predvodio od 2008. do 2016. godine u jednom od najuspešnijih perioda kluba tokom kojeg je osvojio 19 trofeja – Evroligu, četiri titule u španskom prvenstvu, tri Kupa kralja, četiri Superkupa i sedam titula katalonske lige.

Posle osam godina u Barseloni, Paskval je predvodio Panatinaikos od oktobra 2016. do decembra 2018. godine i osvojio dve titule i Kup Grčke, a od februara 2020. do juna 2025. godine Zenit iz Sankt Peterburga, sa kojim je osvojio titulu, Kup i dva Superkupa u Rusiji.

On se na klupu Barselone vraća posle 3.425 dana.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com