Cedevita Olimpija ubedljiva protiv Beča u ABA ligi

Najbolji učinak u slovenačkom timu imao je Umoja Gibson sa 22 poena, pet skokova i četiri asistencije, a dvocifreni učinak imao je i Jaka Blažič sa 14 poena.
Jedini dvocifreni učinak u ekipi Beča ostvario je Rašid Mahalbašić sa 17 poena, a upisao je i 10 skokova.
Cedevita Olimpija na drugom mestu Grupe B ima skor od četiri pobede i jednog poraza, dok je Beč peti sa dve pobede i četiri poraza.
U sedmom kolu ABA lige Cedevita Olimpija dočekuje Crvenu zvezdu. Beč je slobodan u narednom kolu, a u osmom kolu takođe za rivala ima ekipu Zvezde.
(Beta)
