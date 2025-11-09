Cedevita Olimpija ubedljiva protiv Beča u ABA ligi

Košarkaši Cedevita Olimpije pobedili su večeras u Ljubljani ekipu Beča sa 86:59 (14:16, 26:10, 25:15, 21:18), u meču šestog kola Grupe B ABA lige.

Najbolji učinak u slovenačkom timu imao je Umoja Gibson sa 22 poena, pet skokova i četiri asistencije, a dvocifreni učinak imao je i Jaka Blažič sa 14 poena.

Jedini dvocifreni učinak u ekipi Beča ostvario je Rašid Mahalbašić sa 17 poena, a upisao je i 10 skokova.

Cedevita Olimpija na drugom mestu Grupe B ima skor od četiri pobede i jednog poraza, dok je Beč peti sa dve pobede i četiri poraza.

U sedmom kolu ABA lige Cedevita Olimpija dočekuje Crvenu zvezdu. Beč je slobodan u narednom kolu, a u osmom kolu takođe za rivala ima ekipu Zvezde.

(Beta)

