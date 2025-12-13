Cedevita Olimpija ubedljiva protiv Bosne u ABA ligi

Košarkaši Cedevita Olimpije pobedili su večeras u Ljubljani ekipu Bosne sa 89:73 (15:11, 27:23, 26:14, 21:25), u utakmici 10. kola Grupe B ABA lige.

Bolji od ostalih u slovenačkoj ekipi bio je Aleksej Nikolić sa 14 poena, Dvejn Stjuart džunior je dodao poen manje, uz četiri skoka, a Umoja Gibson je postigao 11 poena, uz pet asistencija.

U sarajevskom timu najefikasniji je bio Petar Kovačević sa 14 poena, dok je Đoko Šalić postigao 12 poena.

Cedevita Olimpija na prvom mestu Grupe B ima osam pobeda i jedan poraz, a Bosna na petoj poziciji ima skor 4/5.

U narednom kolu Cedevita Olimpija gostuje Megi, dok Bosna u Subotici igra protiv Spartaka.

(Beta)

