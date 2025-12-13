Cedevita Olimpija ubedljiva protiv Bosne u ABA ligi

Bolji od ostalih u slovenačkoj ekipi bio je Aleksej Nikolić sa 14 poena, Dvejn Stjuart džunior je dodao poen manje, uz četiri skoka, a Umoja Gibson je postigao 11 poena, uz pet asistencija.
U sarajevskom timu najefikasniji je bio Petar Kovačević sa 14 poena, dok je Đoko Šalić postigao 12 poena.
Cedevita Olimpija na prvom mestu Grupe B ima osam pobeda i jedan poraz, a Bosna na petoj poziciji ima skor 4/5.
U narednom kolu Cedevita Olimpija gostuje Megi, dok Bosna u Subotici igra protiv Spartaka.
(Beta)
