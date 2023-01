Čeferin: Srbija može da organizuje neki važan turnir pod okriljem UEFA

BEOGRAD – Predsednik Evropske fudbalske unije (UEFA) Aleksandar Čeferin izjavio je danas u Beogradu da bi Srbija uskoro mogla da organizuje neki važan turnir pod okriljem UEFA.

Čeferin je ranije danas imao prijem u Predsedništvu Srbije gde se sastao sa predsednikom naše zemlje Aleksandrom Vučićem.

Prvi čovek UEFA i njegov najbliži saradnik Zoran Laković posetili su potom prostorije Fudbalskog saveza Srbije u Beogradu i održali kraći sastanak sa članovima rukovodstva našeg Saveza.

„Uživam zaista svaki put kada dođem u Srbiju. Moram da kažem da sam prvi put ovde u prostorijama Saveza, uvek sam išao u Sportski centar u Staroj Pazovi i utisci su veoma pozitivni. Oduševljen sam infrastrukturom, apsolutno je fascinanto koliko lepih malih stadiona imate na raspolaganju“, rekao je Čeferin, preneo je zvanični sajt FŠ.

„Konačno i Srbija dobija ozbiljnu infrastrukturu, a to znači da možete da organizujete neki važan turnir pod okriljem UEFA. Bez dobre i kvalitetne infrastrukture nema ni dobrog fudbala“, dodao je prvi čovek UEFA.

Čeferin će na Kongresu UEFA petog aprila u Lisabonu biti jedini kandidat za novi mandat na funkciji čelnika evropske kuće fudbala.

„Meni puno znači što sam dobio podršku svih 55 Saveza, to je velika stvar jer nikoga ne možeš da prisiliš da bude na tvojoj strani ukoliko to nisi zaslužio. U isto vreme, to je dodatna motivacija i još veća odgovornost, probaću da ih ne razočaram. Kada sam se kandidovao 2016. godine, prognoze su bile da neću dobiti ni pet glasova, da niko iz našeg regiona nikada neće biti ni u Izvršnom odboru, a kamoli na rukovodećoj funkciji UEFA“, rekao je Čeferin.

On je istakao da ljudi iz našeg regiona imaju znanje i kvalitet.

„Ali stvari se menjaju, dokazali smo da imamo znanje i kvalitet, možda nismo bili samouvereni i možda sami sebe nismo dovoljno cenili. Sada je svima jasno da smo dostojni tako odgovornih funkcija u krovnoj organizaciji evropskog fudbala“, zaključio je Čeferin.

(Tanjug)

