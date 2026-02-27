Celje protiv AEK-a iz Atine u osmini finala Lige konferencija

Fudbaleri Celja će u osmini finala Lige konferencija igrati protiv AEK-a iz Atine, odlučeno je danas žrebom u Nionu.

Celje, koje je u plej-ofu za osminu finala Lige konferencija eliminisalo kosovsku Dritu, će biti domaćin u prvoj utakmici dvomeča protiv AEK-a iz Atine, koji sa klupe predvodi srpski trener Marko Nikolić, dok će revanš biti odigran u Grčkoj.

Za AEK nastupa i srpski napadač Luka Jović, koji je sa ukupno 17 pogodaka najbolji strelac tima koji je trenutno prvi na tabeli grčkog prvenstva, kao i njegovi sunarodnici Mijat Gaćinović i Marko Grujić.

Rijeka će u osmini finala Lige konferencija igrati protiv Strazbura, Fjorentinu očekuje sa duel sa ekipom Rakova, dok će se Kristal Palas, koji je u plej-ofu za osminu finala eliminisao Zrinjski iz Mostara, sastati sa AEK-om iz Larnake.

AZ Alkmar će igrati protiv Sparte Prag, Leh protiv Šahtjora iz Donjecka, a Samsunspor protiv Rajo Valjekana.

U poslednjem dvomeču osmine finala, Sigma Olomouc će igrati protiv Majnca.

Prve utakmice dvomeča osmine finala biće odigrane 12. marta, dok su revanš mečevi na programu sedam dana kasnije.

Parovi osmine finala Lige konferencija:

Leh – Šahtjor Donjeck

AZ Alkmar – Sparta Prag

Kristal Palas – AEK Larnaka

Fjorentina – Rakov

Samsunspor – Rajo Valjekano

Celje – AEK Atina

Sigma Olomouc – Majnc

Rijeka – Strazbur

U četvrtfinalu će pobednik dvomeča Leh – Šahtjor igrati protiv boljeg iz duela AZ Alkmar – Sparta Prag.

Pobednik dvomeča Kristal Palas – AEK Larnaka će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela Fjorentina – Rakov.

Bolji iz duela Samsunspor – Rajo Valjekano će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika dvomeča Celje – AEK Atina.

Pobednik dvomeča Sigma Olomouc – Majnc će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela Rijeka – Strazbur.

U prvom polufinalu će se pobednik četvrtfinala u kom će igrati bolje ekipe iz duela Leh – Šahtjor i AZ Alkmar – Sparta Prag, sastati sa pobednikom četvrtfinala u kom će igrati bolje ekipe iz duela Kristal Palas – AEK Larnaka i Fjorentina – Rakov.

U drugom polufinalu će se pobednik četvrtfinala u kom će igrati bolje ekipe iz duela Samsunspor – Rajo Valjekano i Celje -AEK Atina, sastati sa pobednikom četvrtfinala u kom će igrati bolje ekipe iz duela Sigma Olomouc – Majnc i Rijeka – Strazbur.

Finale Lige konferencija biće odigrano 27. maja u Lajpcigu.

