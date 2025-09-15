Čelnici Mančester junajteda strpljivi sa trenerom Amorimom

Trener Mančester junajteda Ruben Amorim obećao je da neće menjati svoju fudbalsku filozofiju, a čelnici kluba ne planiraju da promene trenera, preneli su danas britanski mediji.

Klub sa Old Traforda ima dugoročan plan, a iako postoji nezadovoljstvo trenutnim rezultatima, neće biti naglih reakcija niti redovnih preispitivanja budućnosti trenera posle svakog poraza, koliko god „buka spolja“ bila glasna, preneo je Skaj.

Otkako je legendarni ser Aleks Ferguson otišao iz Junajeda pre 12 godina, u klubu su bila osmorica trenera i dvojica privremenih trenera, a članovi uprave nemaju želju da počnu posao sa devetim.

Amorimu su zbog toga potrebni dobra igra i rezultat u predstojećoj utakmici protiv Čelsija za vikend, u suprotnom će zahtevi za njegovim otpuštanjem samo rasti, naveo je Skaj.

Junajted je u nedelju na Etihadu izgubio u mančesterskom derbiju od Sitija 0:3.

Sa četiri boda iz prve četiri utakmice, Junajted je napravio najlošiji start u Premijer ligi još od sezone 1992/1993. Ekipa je, takođe, eliminisana iz Liga kupa, porazom od četvrtoligaša Grimzbija posle jedanaesteraca.

Prošle sezone Junajted je osvojio najmanje bodova u svojoj istoriji u Premijer ligi – 42.

Skaj je naveo da je Amorim svestan i da razume da navijači pate, ali je rekao da on još više pati dok se bori da preokrene stvari. On zna da su njegovi šefovi strpljivi i da su realni u proceni da nema brzih rešenja na Old Trafordu. Ali, takođe postoji i shvatanje svih strana da stvari trenutno nisu ni blizu dobre.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com