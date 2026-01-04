Čelsi osvojio bod protiv Mančester sitija golom u nadoknadi vremena

Fudbaleri Čelsija odigrali su večeras nerešeno 1:1 na gostujućem terenu protiv Mančester sitija, u utakmici 20. kola Premijer lige.

Siti je poveo u 42. minutu golom Tidžanija Rejndersa, a bod Čelsiju obezbedio je Enco Fernandes u četvrtom minutu nadoknade vremena.

Remi na Etihadu najviše odgovara prvoplasiranom Arsenalu, koji sada ima šest bodova više od drugoplasiranog Mančester sitija.

Siti je drugu uzastopnu utakmicu odigrao nerešeno i ima 42 boda, koliko i trećeplasirana Aston Vila.

Čelsi, koga je sa klupe predvodio privremeni trener Kalum Mekfarlan, nema pobedu u poslednje četiri utakmice. U tom nizu tri puta je odigrao nerešeno i pretrpeo poraz i zauzima peto mesto na tabeli sa 31 bodom, koliko ima i šestoplasirani Mančester junajted.

U sledećem kolu Čelsi će u sredu igrati na gostujućem terenu protiv Fulama, a Siti će dočekati Brajton.

(Beta)

